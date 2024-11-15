В АТОР не зафиксировали отказов россиян от туров на Филиппины из-за морских змей

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с RT прокомментировал новости о том, что туристы из РФ боятся посещать Филиппины из-за ядовитых морских змей.

Канал Shot сообщал, что россияне начали массово сдавать билеты и отказываться от туров на Филиппины, так как на острове стали находить опасных морских змей. Однако в АТОР сообщения не подтвердили: повальных отмен туров нет, так как само направление также не является популярным.

«Не слышал, что идет много бронирований на это направление, соответственно, я боюсь, что это какая-то частная история, что кто-то из туристов увидел морскую змею. Но отказов, точно могу сказать, не фиксируем, потому что мало операторов в принципе продают это направление, оно логистически очень сложное», — подчеркнул собеседник RT.

Как отмечали туристы на Филиппинах, змеи плавают по дну, любят закапываться в песок и не терпят незваных гостей. Также ползучие могут передвигаться по поверхности воды. Однако вид ползучих не уточняется.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ испугались новостей про смертельно опасных змей на Филиппинах.