Власти Абхазии нашли средства для выплаты зарплат бюджетникам

Власти Абхазии направили средства на выплаты зарплат бюджетникам. Об этом сообщает РИА Новости.

В Абхазии начали выплачивать заработные платы бюджетникам за ноябрь. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на встрече с и.о. президента Бадрой Гунбой.

По словам Делбы, из республиканского бюджета было выделено 230 миллионов рублей. В первую очередь средства направили сотрудникам министерства обороны, правоохранительных и фискальных органов, включая миграционную и таможенную службы.

Министр также отметил, что открыто финансирование на сумму 81 миллион рублей для выплаты зарплат работникам системы здравоохранения, образования и культуры, находящимся на республиканском уровне. При этом финансирование для региональных учреждений начинается за счёт местных бюджетов.

Выплата заработных плат стала возможной благодаря усилиям властей республики, которые стремятся стабилизировать ситуацию и обеспечить своевременные расчёты с работниками бюджетной сферы.

Ранее стало известно о заявлении от властей Абхазии о том, что они не получили от России ответ на запрос о финпомощи.