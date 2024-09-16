В августе турпоток в Россию превысил миллион человек

По данным Росстата, в августе турпоток в Россию составил 1,05 млн человек, что является рекордом за последние два года.

По сравнению с июлем в августе иностранные туристы чаще приезжали в нашу страну. Так, в позапрошлом месяце Россия приняла 1,02 млн иностранцев.

В общей сложности в этом году Россию посетили 6,07 млн иностранных туристов. За аналогичный период прошлого года года данный показатель составил 5,27 млн человек, а в 2022 году — 5,75 млн человек.

В это число не входят иностранные граждане, которые приехали в Россию с целью трудостройства или получения образования. Также при подсчете турпотока не учитывались военнослужащие, экипажи транспорта, дипломаты, спортсмены.

Ранее сообщалось о том,что в России запустили онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп.