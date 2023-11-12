В авиакатастрофе борта ВВС США над Средиземным морем погибли пять американских военных

Европейское командование Пентагона раскрыло новые подробности недавнего инцидента в небе над Средиземноморьем с крушением самолета ВВС США.

Как сообщили в военном ведомстве, причиной падения самолета стала неудачная дозаправка в небе. В результате чего погибли пять американских военных.

«Пять американских военных погибли в катастрофе самолета при дозаправке над Средиземным морем», - сообщило Минобороны США.

Ранее сообщалось, что военный борт ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря во время тренировочного полета.