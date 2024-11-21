В Австралии приняли закон, запрещающий доступ к соцсетям лицам младше 16 лет

Австралийские власти приняли закон, запрещающий доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. С этим заявлением выступил премьер-министр Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

Он отметил, что принимаемый закон является «инновационным для всего мира, устанавливая минимальный возраст для социальных сетей на уровне 16 лет».

Это изменение обновляет существующее законодательство, касающееся интернет-безопасности, и обеспечит лучшую защиту молодых австралийцев в важные моменты их жизни.

Альбанезе также подчеркнул, что от технологических компаний и операторов социальных сетей потребуется принять все необходимые меры для того, чтобы лица младше 16 лет не могли создавать аккаунты.

За нарушения нового законодательства предусмотрены суровые наказания, включая штрафы для цифровых платформ, достигающие 49,5 млн австралийских долларов (более $32 млн США).

Ранее сообщалось, что массовая гибель буревестников на пляжах Австралии вызвала опасения ученых.