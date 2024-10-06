В Австралии скончался 34-летний певец Джек Колвелл

В Австралии скончался 34-летний певец и автор песен Джек Колвелл. Печальную новость сообщил портал News.com.au.

Музыкант не дожил до своего 35-летия всего несколько дней. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Незадолго до своей кончины Джек Колвелл анонсировал выход своего нового альбома.

Колвелл родился в 1989 году. Его песня Don’t Cry Those Tears возглавила австралийский хит-парад в 2015 году. В 2020 году вышел его первый сольный альбом.

Ранее сообщалось о том, что поэт-песенник Осиашвили заявил, что Добрынин предчувствовал свою смерть.