В Австралии скончался 34-летний певец Джек Колвелл
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В Австралии скончался 34-летний певец и автор песен Джек Колвелл. Печальную новость сообщил портал News.com.au.
Музыкант не дожил до своего 35-летия всего несколько дней. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.
Незадолго до своей кончины Джек Колвелл анонсировал выход своего нового альбома.
Колвелл родился в 1989 году. Его песня Don’t Cry Those Tears возглавила австралийский хит-парад в 2015 году. В 2020 году вышел его первый сольный альбом.
Ранее сообщалось о том, что поэт-песенник Осиашвили заявил, что Добрынин предчувствовал свою смерть.