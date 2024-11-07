Австралийские власти подготовили законопроект о запрете для несовершеннолетних права пользоваться социальными сетями. Об этом сообщило издание The Australian.

Глава австралийского правительства Энтони Альбанезе заявил, что общался с тысячами взрослых людей, которые выражали опасение в части того, что их малолетние родственники подвергаются различным опасностям в интернете. По этой причине был подготовлен проект закона, по которому все лица младше 16 лет не имеют права пользоваться социальными сетями. Это правило будет действовать даже в том случае, если дети получают разрешение от родителей на право пользования интернетом.

«Социальные сети наносят вред нашим детям, и я призываю положить этому конец», — указал Альбанезе.

Премьер-министр добавил, что при введении нового закона могут возникнуть некоторые сложности, но самое главное — это установить определенный стандарт в данной сфере. Федеральный кабинет министров уже одобрил назначенный возрастной ценз.

Ранее сообщалось, что Австралия передала украинской армии планирующие авиабомбы, которые до этого сняла с вооружения у своих военных. Поставки Киеву производились минимум дважды, в апреле и июле текущего года.