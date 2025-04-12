В Австралии женщина родила чужого ребенка

Ребенок, появившийся на свет у австралийки, оказался не ее биологическим потомком. Это выяснилось, когда мать повторно обратилась в репродуктивную клинику для перемещения своих замороженных эмбрионов в другое хранилище.

Врачи стали проверять запасы женщины и выяснили, что там на одного эмбриона больше, чем должно быть. В итоге началось расследование, в ходе которого выяснили: врачи по ошибке подселили к пациентке чудой эмбрион.

Женщине принесли извинения и обещали оказать всестороннюю поддержку. Обращалась ли она в суд не уточняется.

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