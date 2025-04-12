В Австралии женщина родила чужого ребенка
Австралийка выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки врачей
Фото: [Медиасток.рф]
В Австралии женщине случайно имплантировали чужой эмбрион, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ABC News.
Ребенок, появившийся на свет у австралийки, оказался не ее биологическим потомком. Это выяснилось, когда мать повторно обратилась в репродуктивную клинику для перемещения своих замороженных эмбрионов в другое хранилище.
Врачи стали проверять запасы женщины и выяснили, что там на одного эмбриона больше, чем должно быть. В итоге началось расследование, в ходе которого выяснили: врачи по ошибке подселили к пациентке чудой эмбрион.
Женщине принесли извинения и обещали оказать всестороннюю поддержку. Обращалась ли она в суд не уточняется.
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