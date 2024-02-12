В Азербайджане хирург изуродовал бизнесвумен из Волгоградской области

Девушка долго не решалась на операцию, хотя планировала избавиться от одного дефекта на скуле: она сильно выпирала после травмы. Сама 34-летняя бизнесвумен исправно сдавала анализы, обследовалась, и в целом, вела здоровый образ жизни как фитнес-модель. Во время привычной рутины она читала отзывы на разных врачей, пока не наткнулась на одного специалиста. Его профессионализм хвалили в Сети.

«Врач-гастролер»: так его назвали за разъезды по странам и разным городам. Во время связи с волгоградкой мужчина был в Азербайджане, куда и пригласил ее на операцию. Девушка согласилась, что стало фатальной ошибкой.

«На месте врач сказал, что мне требуется СМАС-подтяжка лица. Хотя ранее говорил, что я молодая и подтяжка не нужна. Договорились мы на блефаропластику верхних век, подтяжку и липофилинг под глазами. Цена за все операции возросла. Мне пришлось созвониться с мужем, чтобы он мне добавил денег. Ведь изначально сумма была 210 000 рублей, а потом выяснилось, что 250 000 с учетом новых пластических операций. И это, по словам специалиста, он мне еще скидку сделал», — рассказала девушка.

Оперировали пациентку почти 8 часов под наркозом. Без сознания она пробыла 13 часов. Врач осматрел ее и отпустил домой, замотав бинтами и накладками. Девушке было сложно говорить и глотать, а на щеке появилась «пятирублевая ямочка». Тело горело, а вскоре перед вылетом в Москву раны открылись. Под повязками творилось что-то ненормальное и пугающее, а огромные швы торчали.

У девушки начался некроз тканей, отек век, и другие неприятные последствия. Все это время доктор отвечал по Сети, что с ней якобы все в порядке. Грубо говоря, хирург изуродовал пациентку. Ей повезло, что не затронули мышцы.

«Такие рубцы пациенты получали раньше, когда было натяжение кожного лоскута. Потому что шло отслоение кожи до середины лица, и этот свободный кожный лоскут потом натягивали и подшивали. Сейчас так уже не делают. Скорее всего, врач использовал старую технику операции. Может быть, было нарушение техники, — пояснила врач-косметолог Татьяна Баллирано aif.ru.

Девушка вполне может пожаловаться в органы Азербайджана, где предусмотрены наказания за заведомо ложную рекламу. Ведь все, что было в личном блоге врача, по итогу не сошлось с действительностью. Если дело выгорит, то россиянка может получить солидную компенсацию за уродство. Хотя ей теперь нужны средства для обращения к настоящим профессионалам, которые помогут избавиться от последствий неудачной операции.

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