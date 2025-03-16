В Азербайджане мужчина ожил в морге
Признанный умершим азербайджанец ожил в морге
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В одном из домов в Джалилабадском районе Азербайджана без признаков жизни обнаружили мужчину 1991 года рождения.
Его признали умершим и доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, сообщает агентство Репорт.
Однако оказалось, что мужчина жив, но находится комотозном состоянии. Его доставили в реанимационное отделение Джалилабадской районной центральной больницы.
Врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Великобритания назначила первого военного атташе в Азербайджане.