В Азербайджане закрыли офис медиахолдинга «Россия сегодня»

Айхан Гаджизаде, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана, заявил о закрытии представительства медиахолдинга «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) в стране. В интервью местному новостному агентству Report Гаджизаде пояснил , что российская организация сможет получить аккредитацию лишь для одного журналиста.

6 февраля Азербайджан проинформировал Россию о прекращении функционирования Русского дома (представительства Россотрудничества). Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества, отметил, что центр должен был пройти регистрацию в качестве юридического лица, но, по его словам, запросы Москвы о содействии в этом вопросе остались без ответа со стороны азербайджанских властей.

11 февраля Русский дом в Баку приостановил свою деятельность и начал процесс освобождения арендованного помещения. В Кремле произошедшее расценили как досадное недоразумение.

Ранее сообщалось, что запрещенные в России платформы Instagram* и Facebook* не разблокируют на территории России даже после возможного снятия санкций.

*продукты, принадлежащие компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.