В ГД предложили Роспотребнадзору ввести шведский стол в школьных столовых

Ирина Филатова, депутат Государственной думы, предложила Анне Поповой, руководителю Роспотребнадзора, внедрить систему самообслуживания в школьных столовых. Об этом сообщило агентство РИА Новости , ссылаясь на документ.

Филатова обратила внимание на то, что депутаты Госдумы получают от граждан жалобы на качество питания в медицинских и образовательных учреждениях. Она подчеркнула, что часто предлагаемые блюда не соответствуют вкусовым предпочтениям детей.

«Прошу Вас (…) рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — говорится в документе.

Ранее психолог назвала экзаменационный стресс причиной ожирения у российских школьников.