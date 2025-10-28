В ГД предложили Роспотребнадзору ввести шведский стол в школьных столовых
Депутат Госдумы Филатова предложила ввести в российских школах шведский стол
Фото: [Лобненский лицей переехал в обновленное здание/Медиасток.рф]
Ирина Филатова, депутат Государственной думы, предложила Анне Поповой, руководителю Роспотребнадзора, внедрить систему самообслуживания в школьных столовых. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на документ.
Филатова обратила внимание на то, что депутаты Госдумы получают от граждан жалобы на качество питания в медицинских и образовательных учреждениях. Она подчеркнула, что часто предлагаемые блюда не соответствуют вкусовым предпочтениям детей.
«Прошу Вас (…) рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — говорится в документе.
