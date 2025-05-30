В Байкальске начали прощание с жертвами подростковой резни в СНТ

В Байкальске 30 мая проходит церемония прощания с молодыми людьми, ставшими жертвами трагического инцидента на праздновании дня рождения. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Более 100 человек, включая близких и друзей Вадима и Полины, собрались в Свято-Троицком храме, чтобы почтить их память. В городе объявлен траур.

Напомним, что ужасные события развернулись в ночь на 28 мая в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков собралась в одном из домов. Неожиданно, один из присутствующих совершил нападение на своих товарищей, используя нож.

Четверо подростков скончались непосредственно на месте происшествия, в то время как еще четверо были доставлены в медицинское учреждение с различными ранениями. Нападавший после совершения злодеяния совершил поджог дома, в результате чего погиб.

Ранее сообщалось, что двух человек задержали по делу о продаже алкоголя подросткам в Байкальске.