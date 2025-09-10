В Балашихе открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту Ярославу Москалику

Почтить память героя собрались военнослужащие, представители власти, родные погибшего. Так, в число участников церемонии вошли старший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Жигарловский, глава Балашихи Сергей Юров, председатель муниципального Совета депутатов Геннадий Попов.

«Сегодня мы чтим память героя, который до конца оставался верен присяге. Его имя навсегда вписано в историю города, а забота о его семье — наш общий долг», – обратился к участникам церемонии Юров.

Мемориальная доска была установлена по адресу: бульвар Нестерова, 2, где жил Ярослав Москалик. Как отметил Жигарловский, увековечивание его памяти имеет большое значение не только для округа, но и для всей страны.

«Это знак уважения ко всем павшим защитникам Отечества. Более 20 лет он служил в Генштабе, оставаясь высокопрофессиональным военным и человеком с большой буквы. Его пример — образец служения Родине», – подчеркнул он.

Ярослав Москалик принимал участие в стратегических военных операциях и представлял Генштаб ВС РФ в подгруппе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В 2021 году получил звание генерал-лейтенанта. За свою службу Москалик был награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой Президента РФ и ведомственными наградами Минобороны РФ. Кроме того, ему было присвоено почетное звание Заслуженного военного специалиста РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале обучения участников программы «Герои Подмосковья».