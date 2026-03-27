В Балашихе пенсионерка едва не стала жертвой уличных торговцев-мошенников

В Балашихе на ярмарке, развернувшейся на месте бывшего рынка «Поле Чудес», пенсионерка едва не стала жертвой мошенников, пишет интернет-издание REGIONS. Продавщица, предлагавшая прохожим аппарат для удаления волос на лице, без согласия женщины начала «профессионально брить» ей лицо. После бесплатной демонстрации тон изменился на ультиматум: товар стал бывшим в употреблении, и его старушка обязана его выкупить за 5 тысяч рублей.

Пенсионерка призналась, что сама не поняла, как позволила проводить над собой манипуляции прямо на улице. В последний момент она осознала обман и потребовала деньги обратно. Позже выяснилось, что реальная стоимость аппарата примерно в 20 раз ниже той суммы, которую требовала продавщица.

Психолог Марина Гринвальд в комментарии для издания объяснила, что главный инструмент уличных мошенников — искусственная спешка. Фразы вроде «Только сегодня!» или «Завтра меня здесь не будет!» должны стать сигналом к немедленному прекращению диалога.

«Если вы чувствуете, что вас торопят и не дают подумать, — это простая манипуляция, направленная на то, чтобы человек не успел критически оценить ситуацию», — объяснила эксперт.

Психолог отметила, что лучший способ защиты — полное отсутствие контакта с уличными продавцами. Все необходимые товары безопаснее и выгоднее приобретать в магазинах с проверенной репутацией.

