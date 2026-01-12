В Балашихе самокатчики-экстремалы открыли сезон кикшеринга в метель

В Балашихе во время сильного снегопада был зафиксирован случай опасной езды на электросамокате по заснеженной дороге общего пользования, пишет REGIONS . Водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) маневрировал между автомобилями и снегоуборочной техникой, демонстрируя пренебрежение как к официальному закрытию сезона кикшеринга, так и к базовым правилам безопасности.

С практической точки зрения, эксплуатация электросамокатов в зимних условиях сопряжена с рядом специфических рисков, о которых предупреждают эксперты. Как пояснил для REGIONS начальник пожарно-спасательной части Игорь Туз, основным ограничивающим фактором является температура воздуха.

При морозе ниже -10 градусов Цельсия использование большинства моделей электросамокатов категорически не рекомендуется или прямо запрещено производителем. Низкие температуры резко сокращают емкость литий-ионных аккумуляторов, что может привести к внезапной разрядке и остановке транспортного средства посреди проезжей части.

Другие ключевые опасности связаны с дорожными условиями. Сцепление небольших колес самоката с обледенелым или заснеженным асфальтом крайне ненадежно, что многократно увеличивает риск заноса и падения. Маневренность и тормозной путь существенно ухудшаются, а водитель, в отличие от автомобилиста, не защищен кузовом. Падение на проезжей части в условиях ограниченной видимости для других водителей может привести к тяжелым последствиям.

Напомним, что официальный сезон работы сервисов аренды кикшеринга в Московской области был завершен 25 ноября. Возобновление их работы запланировано на март 2026 года. Владельцам личных электросамокатов настоятельно рекомендуют последовать этой логике и отказаться от поездок зимой, перейдя на более безопасные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что в Балашихе водитель пересел на снегоход в попытке «перехитрить» зиму. Однако его предприимчивость потенциально привела его к штрафу.