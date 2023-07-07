В Балашихе выполнили более половины объема работ по благоустройству «Бульвара цветов». Так, степень готовности на объекте составляет уже 61%, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Пешеходная зона расположена на участке Пролетарской улицы до Новой улицы в микрорайоне Железнодорожный. Общая площадь благоустраиваемой территории превышает три гектара.

На бульваре обустроят прогулочную зону, игровые и спортивные площадки, велосипедную дорожку, навес с качелями, тропинки. Также здесь будет работать сухой фонтан с подсветкой.

«Уже совсем скоро жители получат современную зону для прогулок и отдыха. Это одна из территорий в шаговой доступности, где будут созданы все условия для проведения досуга рядом с домом», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Завершение работ запланировано на конец лета.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Ступино близится к завершению реконструкция центрального парка.