Жители Железнодорожного в округе Балашиха (Мособласть) столкнулись с необъяснимым социальным феноменом: под балконом дома № 4 на Саввинском шоссе поселился мужчина, чья внешность и образ жизни вызвали нешуточный резонанс в сети. Как передает REGIONS , бездомный оказался поразительно похож на голливудского актера Джонни Деппа.

Главным героем местных пабликов стал Николай — мужчина с правильными чертами лица и поставленным голосом, которого соседи уже прозвали «российским Джонни Деппом» за сходство со звездой фильмов о пиратах. Назвать его бездомным сложно, ведь как оказалось, у красавца есть дом.

Но есть нюанс: несмотря на наличие собственного жилья и отсутствие явных признаков алкогольной зависимости, мужчина сам предпочитает проводить дни и ночи на земле, игнорируя попытки спасателей и волонтеров вернуть его к нормальной жизни. Бетонные джунгли оказались приятнее уютной постели.

Ситуация вокруг «голливудского» бездомного зашла в юридический тупик. Местные жители, обеспокоенные здоровьем Николая, неоднократно вызывали экстренные службы. Накануне бригаде скорой помощи удалось забрать мужчину для осмотра, однако вскоре он снова был замечен на своем привычном месте под бетонным козырьком.

«Вчера приезжала скорая, кое-как его забрали. Но потом снова отпустили, и вот с раннего утра он снова здесь лежит. И мы вынуждены наблюдать за этим», — рассказал автор поста.

Можно сказать, что социальные службы здесь бессильны. Ведь согласно действующему законодательству, медики не могут удерживать пациента в стационаре насильно, если он находится в сознании и не представляет явной физической угрозы для окружающих. Николай же, по словам очевидцев, выглядит вполне довольным своим положением и не страдает от отсутствия бытового комфорта.

В администрации городского округа Балашиха подтвердили сложность проблемы. Представители профильного управления пояснили: социальные работники и врачи в данной ситуации юридически связаны по рукам и ногам, так как любое вмешательство без согласия гражданина является нарушением его гражданских прав. Социальные службы не могут принудительно эвакуировать человека с улицы в приют или больницу, если он настаивает на своем праве оставаться там, где находится.

Пока власти ищут способ законно помочь «подмосковному Деппу», жители Саввинского шоссе продолжают наблюдать за драмой под своими окнами. Соседи надеются, что вмешательство полиции поможет Николаю сменить бетонное основание балкона на теплую квартиру, а его внешние данные в будущем найдут применение в более подходящих условиях, чем подмосковный двор.

