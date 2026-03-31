В Балашихе жители ЖК «Пехра» гадают, что вырастет на клумбах с пластиковыми бутылками

В Балашихе подготовка к летнему сезону приняла неожиданные обороты, пишет интернет-издание REGIONS. Жители жилого комплекса (ЖК) «Пехра» на улице Яганова обсуждают необычное преображение придомовой территории. За одну ночь на вскопанных клумбах «проросли» два десятка пластиковых бутылок.

По мнению очевидцев, симметрично расставленная тара — это «народная» технология защиты растений. Бутылки создают эффект микропарника, поддерживая необходимый уровень влажности и температуры для неокрепших саженцев. Жители в шутку предполагают, что в ЖК готовятся к цветению редчайших растений или даже созреванию экзотических фруктов.

Впрочем, эстетическое восприятие инсталляции разделилось. Если днем аккуратные ряды бутылок кажутся кому-то своеобразным арт-объектом, то ночью картина меняется. В свете фонарей мерцающая на фоне черной земли пластиковая батарея выглядит довольно жутко.

«В ЖК „Пехра“ снимают хоррор „Воскрешение бутылок“. На фоне только что вскопанной черной земли все это выглядит именно так», — иронизируют пользователи Сети.

Чтобы выяснить, кто стоит за внедрением таких технологий, корреспондент REGIONS связался с управляющей компанией «Гранель», обслуживающей дома на улице Яганова. Однако коммунальщики от «пластикового сада» открестились.

«Это не наша инициатива. Скорее всего, на придомовой территории что-то выращивают сами жильцы», — объяснили в УК.

Заинтригованным соседям остается лишь дождаться настоящего тепла. Как только ночные заморозки окончательно отступят, бутылки уберут, и тайна «райского сада» на Яганова будет раскрыта. А пока жители продолжают строить догадки и с нетерпением ждут разгадки.

