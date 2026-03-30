В Железнодорожном обычная пятиэтажка превратилась в яркий арт-объект

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе появилась новая достопримечательность, созданная не архитекторами, а самими жителями, пишет интернет-издание REGIONS.

Обычный кирпичный дом на улице Новой, 30, в вечернее время превращается в яркую световую инсталляцию. Кадрами «сияющего» дома поделился телеграм-канал «Железнодорожный Life».

Секрет популярности здания — в невероятной палитре огней: в окнах одновременно горят красный, синий, зеленый, розовый, желтый и белый цвета.

Жители микрорайона в шутку ставят свою пятиэтажку в один ряд с шедеврами мировой архитектуры — Домом Хундертвассера в Вене и Домом Бальо работы Гауди в Барселоне.

«Просим включить наш дом в перечень мировых достопримечательностей и поставить под охрану ЮНЕСКО. Сложно представить, как взлетят цены на туры в Железнодорожный», — иронизируют подписчики в комментариях.

Пользователи Сети также отметили, что в отличие от других архитектурных сооружений, дом на улице Новой стал разноцветным по воле случая. В подъездах лампы дневного света освещают голубые стены, садоводы включают фиолетовые фитолампы для рассады, а традиционные желтые и белые светильники используют их соседи.

Увидев результат такого случайного совпадения, пользователи предложили жильцам устроить полноценный флешмоб: договориться о времени и зажечь свет во всех окнах одновременно, чтобы «раскрасить» пятиэтажку на максимум.

