В Балашихинской больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в многоэтажке

Состояние пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме № 10 по улице Октябрьская в Балашихе оценивается как средней степени тяжести. Об этом РИАМО сообщил главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

По его словам, в медучреждение поступили двое — мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 60 лет.

«Оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Прогноз мы даем благоприятный, проводим необходимые диагностические манипуляции, обследования и лечебный комплекс», — рассказал Антипов.

Напомним, утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

На место происшествия приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва произошло повторное обрушение, обрушилась стена здания. Под завалами оказались спасатели, предположительно, три человека.