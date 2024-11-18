Германия и Финляндия решили расследовать повреждение кабеля в Балтийском море

Табельное расследование проводится после повреждения кабеля в Балтийском море. По данным РИА Новости, это расследование проводят две страны – Финляндия и Германия.

Это произошло после повреждения подводного кабеля связи, который проходит между указанными двумя странами. В совместном заявлении двух стран говорится о том, что и Германия, и Финляндия обеспокоены обрывом подводным кабелем – этот инцидент вызывает подозрения именно о том, что подрыв был произведен намеренно.

На данный момент сообщается, что проводится тщательное расследование. Ранее также сообщалось о том, что в Финляндии обратили внимание на обрыв данного кабеля.