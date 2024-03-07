В Барнауле школьник ударил молотком одноклассника по голове

Семиклассник принес в школу молоток и ударил сверстника по голове. Мальчику потребовалась помощь врачей, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на источник в сети.

Школьник находился в классе на перемене, когда его сверстник напал с молотком. Мальчик нанес удар по голове. Позже пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Госпитализация ребенку не потребовалась: у него диагностировали ушиб тканей. В школу приезжали правоохранители для выяснения ситуации.

Оказалось, что между школьниками не было неприязненных отношений и нападению не предшествовал конфликт. Агрессор свою мотивацию также не объяснил, но Mash Siberia отмечает, что школьник просто решил ударить любого якобы в шутку. Вероятно, что проблемы теперь у родителей буйного семиклассника.

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