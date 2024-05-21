В Башкирии ребенок умер после нападения агрессивной дворовой собаки

Юная жительница башкирского села Старые Маты скончалась в больнице после нападения обезумевшей собаки. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу администрации Бакалинского района Республики Башкортостан Олега Ефимова.

Девочке из села Старые Маты было всего три года. Она подверглась нападению собаки, которая находилась во дворе на цепи. Агрессивное животное искусала ребенка до серьезных травм. Хотя пострадавшую госпитализировали в областную больницу, помочь ей уже не удалось.

Ефимов выразил соболезнования семье, лишившейся ребенка, а также призвал жителей внимательней следить за детьми, особенно в период летних каникул. Подобные случаи нападения собак не редкость, и в этом многие регионы убеждаются на печальной практике.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое прокуратура добилась штрафа с администрации за пострадавшего от укуса собаки ребенка.