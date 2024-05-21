Властей Нового Уренгоя заставили заплатить ребенку за укус собаки

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) будет обязана выплатить компенсацию ребенку, которого искусала собака. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.

Юный житель газовой столицы региона подвергся нападению собаки, в результате чего получил укусы и сильный стресс. Прокуратура добилась признания того, что отлов безхозных животных в районе не был организован должным образом. Это и привело к происшествию, которое чудом не закончилось трагедией.

Суд встал на сторону обвинения, обязав администрацию города выплатить 80 тысяч рублей семье ребенка в качестве моральной компенсации.

Напомним, что в некоторых регионах России официально разрешили усыплять бездомных собак. Такие меры принимают в отношении неизлечимо больных и страдающих животных, а также представляющих угрозу для жителей. Например, если пес является переносчиком болезни, опасной для человека.

Ранее сообщалось, в каких именно регионах страны приняли закон об эвтаназии бездомных животных.