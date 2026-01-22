В Башкирии студентам, уходящим служить операторами дронов, предложили особые условия

Для стимулирования набора в подразделения беспилотной авиации студентам вузов в Республике Башкортостан предлагают пакет специальных академических и финансовых льгот. По словам начальника республиканского пункта отбора Сергея Родинко, заключившие контракт получат право на академический отпуск, а после службы смогут претендовать на перевод с платного отделения на бюджетное, пишет « Башинформ ».

Основное предложение адресовано студентам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. Контракт заключается сроком минимум на один год, после чего военнослужащий может либо уволиться, либо продлить соглашение. Ключевым условием является гарантия неизменности военно-учетной специальности оператора БПЛА: перевод на другую должность без личного согласия бойца не допускается. Служба, как отмечается, проходит вдали от линии фронта.

Помимо стандартного денежного довольствия, за эффективное применение беспилотников предусмотрены специальные премиальные выплаты, размер которых может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Главной академической льготой для студентов-контрактников станет предоставление права на академический отпуск на период службы по контракту. По завершении срока договора и возвращении к учебе им будет гарантирована возможность перевода с платного отделения своего вуза на бюджетное, что представляет собой существенную материальную поддержку.

Данная инициатива призвана решить сразу две задачи: привлечь в высокотехнологичные рода войск мотивированную и образованную молодежь и оказать дополнительную социальную поддержку студентам, совмещающим службу и получение образования.

