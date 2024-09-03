В Башкирии возбудили уголовное дело из-за выпрыгнувшей из автобуса школьницы

В Нефтекамске (Башкирия) одиннадцатиклассница нажала на аварийную кнопку и выпрыгнула из автобуса на полном ходу. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на Mash Batash.

Старшеклассница пропустила свою остановку во время поездки на автобусе и решила выйти в неположенном для этого месте на ул. Ленина. Она нажала аварийную кнопку и выскочила, затем рухнула на асфальт. Отчаянная пассажирка получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена в больницу.

Женщина, управляющая автобусом, не заметила произошедшего. Также никто из пассажиров не уведомил ее о произошедшем. Как правило, при нажатии аварийной кнопки водитель это видит. По какой причине сотрудница не обратила внимание на сигнал неизвестно.

В ситуации теперь будут разбираться правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Баксане возбудили дело после массового отравления жителей.