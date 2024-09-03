В Башкирии возбудили уголовное дело из-за выпрыгнувшей из автобуса школьницы
Фото: [Медиасток.рф]
В Нефтекамске (Башкирия) одиннадцатиклассница нажала на аварийную кнопку и выпрыгнула из автобуса на полном ходу. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на Mash Batash.
Старшеклассница пропустила свою остановку во время поездки на автобусе и решила выйти в неположенном для этого месте на ул. Ленина. Она нажала аварийную кнопку и выскочила, затем рухнула на асфальт. Отчаянная пассажирка получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена в больницу.
Женщина, управляющая автобусом, не заметила произошедшего. Также никто из пассажиров не уведомил ее о произошедшем. Как правило, при нажатии аварийной кнопки водитель это видит. По какой причине сотрудница не обратила внимание на сигнал неизвестно.
В ситуации теперь будут разбираться правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Баксане возбудили дело после массового отравления жителей.