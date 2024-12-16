В Башкирии возбуждено дело после принудительных извинений за фото с флагом Российской империи
СК в Башкирии возбудил дело после ролика с извинениями за снимок с флагом
Фото: [Медиасток.рф]
В Башкортостане возбуждено уголовное дело: оно касается двух молодых людей, которые публично извинились за свои фотографии с флагом Российской империи. О произошедшем сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Об этом стало известно после появления видео, на котором молодые люди выражают свои извинения за снимки, сделанные с флагом Российской империи. Как выяснилось, на это их под угрозой расправы склонили сторонники экстремистской организации.
Председатель Следственного комитета России поручил башкирскому следственному управлению принять меры. В ответ на произошедшее в Следственном управлении СК РФ по Башкирии организовали процессуальную проверку.
Ранее на территории башкирской колонии №4 города Салават произошел пожар. Пострадавших в результате возгорания нет. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России для ликвидации огня.