В Белевской пастиле без сахара нашли скрытую сахарозу

Экспертиза выявила значительное содержание сахарозы (64%) в Белевской пастиле, которая позиционируется как продукт «без сахара».

Как сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, анализ в лаборатории показал наличие сахарозы в «Белевской пастиле классической без добавления сахара», хотя в перечне ингредиентов указаны только яблоки и яичный белок. Образцы для исследования были взяты в Марий Эл.

Содержание сахарозы в яблоках не может объяснить такое высокое количество сахара в продукте. Химик-технолог Варвара Марченкова подчеркнула, что столь высокий процент сахарозы (64%) однозначно говорит о том, что производитель добавил сахар в процессе изготовления пастилы.

Таким образом, компания «Белевская пастила» вводит потребителей в заблуждение относительно состава продукта, и ей было вынесено соответствующее предостережение.

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