В Белевской пастиле без сахара нашли скрытую сахарозу
В популярной у россиян Белевской пастиле «без сахара» обнаружили 64% сахарозы
Экспертиза выявила значительное содержание сахарозы (64%) в Белевской пастиле, которая позиционируется как продукт «без сахара».
Как сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, анализ в лаборатории показал наличие сахарозы в «Белевской пастиле классической без добавления сахара», хотя в перечне ингредиентов указаны только яблоки и яичный белок. Образцы для исследования были взяты в Марий Эл.
Содержание сахарозы в яблоках не может объяснить такое высокое количество сахара в продукте. Химик-технолог Варвара Марченкова подчеркнула, что столь высокий процент сахарозы (64%) однозначно говорит о том, что производитель добавил сахар в процессе изготовления пастилы.
Таким образом, компания «Белевская пастила» вводит потребителей в заблуждение относительно состава продукта, и ей было вынесено соответствующее предостережение.
Ранее сообщалось, что диетолог Макиша перечислила пять продуктов, которые опасно есть в знойную погоду.