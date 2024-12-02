В Бельгии секс-работницы получили права на отпуск, больничный и пенсию

Бельгия стала первой в мире страной, где проститутки получили такие же права, как и другие трудящиеся, сообщает издание The Guardian.

Соответствующий закон был принят в мае этого года. В соответствии с ним теперь бельгийские секс-работницы имеют право на получение пособия по беременности, выплаты по больничному и пенсию. Нововведения вступили в силу с 1 декабря.

Также жрицы любви имеют право в любой момент отказаться от интимных отношений с клиентами, а работодатель не имеет право уволить сотрудницу за это.

Цель принятия данного закона — вывести секс-индустрию из «серой» зоны, в которой она оказалась после ее декриминализации.

Ранее сообщалось о том, что объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии.