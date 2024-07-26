В Бельгии троих чеченцев арестовали по подозрению в подготовке теракта

В Бельгии помещены под арест трое чеченцев, которых подозревают в подготовке теракта от имени группировки Вилаят Хорасан*. Такие данные приводит France-Presse, ссылаясь на информацию из федеральной прокуратуры европейской страны.

Уточняется, что подобную меру в отношении фигурантов приняли в пятницу, а днем ранее прошла серия обысков. По данным издания, они были обусловлены опасениями в связи с возможным нападением. В четверг одно из бельгийских изданий сообщало о задержании семи человек и 14 обысках, которые прошли в девяти бельгийских городах. Силовики искали лиц, которые являлись подозреваемыми в подготовке теракта и финансировании терроризма.

Ранее сообщалось о том, что на территории Московской области был обнаружен дом, в котором проживали нелегалы из Африки. Всего полицейские выявили представителей четырех государств. Некоторым из гостей России придется покинуть пределы страны.

* Запрещенная в России террористическая организация.