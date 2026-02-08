В Белгороде началось масштабное переселение жителей на фоне «конца света»
Власти Белгорода приступили к организации эвакуации определенных категорий граждан в другие регионы страны. Соответствующее заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инициатива в первую очередь направлена на защиту наиболее уязвимых групп населения.
«Отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров — те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», — написал глава региона.
Для детей планируется выбрать привычные и безопасные направления. Как уточнил Гладков, речь идет о таких локациях, как Республика Крым, а также о близлежащих областях. Параллельно с организацией выезда в городе продолжаются восстановительные работы. Губернатор отметил, что усилия по возобновлению энергоснабжения ведутся в активном режиме.
Данная мера представляет собой превентивный и адресный подход к обеспечению безопасности жителей в условиях сложной оперативной обстановки. Механизм эвакуации начнет работать по заявительному принципу, что позволит учесть потребности каждой конкретной семьи.
Напомним, что в Белгороде и ряде районов области после очередного обстрела ВСУ произошли серьезные отключения электро- и водоснабжения.
