В Белгороде начался пожар после обстрела ВСУ: есть ранения

Сильный пожар начался в городе Белгород после украинского обстрела. Об этом вечером вторника, 24 сентября, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, над Белгородом вечером работала система ПВО – на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. В итоге ранения получили четыре мирных жителя в городе, их с осколочными ранениями доставили в больницы.

Стало известно, что некоторые воздушные цели попали в четыре дома, надворную постройка и в гараж – пожарные тушат возникшие возгорания. Всего, по данным Гладкова, пострадали 23 частных дома, пять машин и три надворные постройки, сейчас на местах обстрелов разворачивают ситуационный центр.

Напомним, что в Перми вернули свет после масштабной аварии.