В Перми восстановили электроснабжение после технологического нарушения

По данным издания, часть Индустриального района Перми осталась без света ввиду технологического нарушения – оно произошло в распределительной сети города. По данным на 21:17 по местному времени (по московскому – 19:17), электроснабжение было восстановлено, так как выездные бригады оперативно приступили к восстановлению.

Напомним, ранее генералу Дмитрию Булгакову был продлен арест по решению суда в Москве - теперь обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы МО РФ пробудет под стражей до 25 декабря.