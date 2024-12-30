В Белгороде почтили память жертв обстрела ВСУ центра города 30 декабря 2023 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говоря об обстреле центра Белгорода ровно год назад 30 декабря 2023 года, отметил, что о погибших будут помнить всегда.

В конце дня 30 декабря 2023 года украинские боевики нанесли удар по центру города Белгорода. В результате вражеской атаки пострадали 109 человек, 25 погибли, среди которых пятеро детей. Министерство обороны Российской Федерации после произошедшего заявило, что ВСУ применили ракеты «Ольха» и реактивные снаряды чешского производства РСЗО Vampire.

«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — сказал Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что произошедшее событие сплотило всех в единую семью, где каждый готов был сразу же прийти на помощь ближнему.

«Спасая, не думая о своей жизни, и все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу», — добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ разрушил дом под Белгородом: ранены ребенок и его мать.