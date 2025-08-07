В Белгороде продавали пирожные-бомбоубежища

В Белгороде продавали пирожные в виде бомбоубежищ с провокационными надписями — десерт вызвал волну критики, и кафе решило убрать его из меню. Об этом сообщает Lenta.ru.

Одно из белгородских кафе предложило гостям необычный десерт — пирожные, стилизованные под бомбоубежища, с надписями «Укрытие от укрытия» и «Укрытие от жизни после 2022 года». Идея быстро стала поводом для споров: одни посетители восприняли это как черный юмор, другие — как неуместный способ привлечь внимание к теме СВО.

Критики заявили, что подобные десерты превращают тяжелую для многих тему в развлечение. В ответ представители заведения пояснили, что пирожное было временным и не планировалось к постоянному включению в меню. Вскоре его убрали из продажи, сославшись на возможные негативные ассоциации у гостей.

