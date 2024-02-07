В Белгороде пропало электричество: причины сбоя пока не известны

В официальном канале в социальных сетях мэр города Белгорода Валентин Демидов рассказал о перебоях со светом. Сообщение об этом было опубликовано вечером среды, 7 февраля.

По словам мэра Демидова, в Белгороде случилось частичное отключение света. В частности, по предварительным данным, свет пропал на бульваре Юности, улицах Щорса, Буденного и Есенина – все в районе Харьковской горы.

На данный момент причины сбоя не известны и не установлены, но на месте уже работают ремонтные бригады, которые заняты переподключением абонентов на резервные схемы. Планируется, что свет вернется в дома граждан в течение пары часов. При этом, пропал в домах жителей не только свет, но и вода, причем полностью – виной тому стало снижение давления из-за сбоя насосного оборудования после скачка электроэнергии.