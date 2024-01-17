В Белгороде сократили часы работы торговых центров

В частности, теперь ТЦ в Белгороде и Белгородском районе будут закрываться в 20 часов (до особого распоряжения). Ночью (в период с 23 часов до 6 утра) сигнал о ракетной опасности будет доводиться до граждан через уведомления или СМС, с 6 утра до 23 часов ночи – и с помощью общего звукового оповещения.

Были приняты и решения по обучению школьников: в зоне, расположенной в 20 километров от границы с Украиной, третья и четвертая четверти пройдут в дистанционном режиме, в тех муниципалитетах (регулярно попадающих под обстрел), где пока продлены каникулы, дистант будет введен в течение месяца. В Яковлевском горокруге больше половины родителей проголосовали за очное обучение, сейчас собираются списки школ, где введут очное обучение, а где оставят дистанционный формат.