30 мая в Белгородской области 1 человек погиб и 9 пострадали после атаки украинским дроном-камикадзе «Газели», где ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. Об этом на своей личной странице сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент случился в селе Зозули, а перед ударом водитель пытался спасти пассажиров. Мужчина остановил микроавтобус у ближайшего укрытия, после чего и случилась трагическая атака. В результате налета 1 человек получил очень тяжелые травмы и умер до приезда медиков. Еще 4 женщины и 5 мужчин с осколочными ранениями различных частей тела поступили в больницы региона. Кроме того, после падения и взрыва дрона оказалась повреждена кровля одного из частных домов.

Ранее мы писали о том, что мобилизованные украинцы испытывают серьезные проблемы. О них американскому изданию Washington Post рассказал на условиях анонимности один из Украинских чиновников.