В Белгородской области снова сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью снова сбили беспилотник противника. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отправленный противником с территории Украины беспилотный аппарат зафиксировали системы противовоздушной обороны. В небе в районе села Илек-Пеньковка беспилотник был ликвидирован системой ПВО. Уточняется, что на этот раз для очередной попытки теракта украинские войска использовали беспилотный аппарат самолетного типа.

Глава Белгородской области подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате происшествия не было обнаружено пострадавших, здания также не подвергались разрушениям. Сейчас оперативные службы проводят проверку, чтобы убедиться в отсутствии последствий ликвидации беспилотника на земле.

Белгородская область несколько раз становилась целью масштабных террористических атак. В конце декабря одна из таких стала причиной гибели множества людей, серьезных ранений у пострадавших и разрушений в населенных пунктах.