В Белгородской области украинский дрон атаковал жилой дом
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
В Белгородской области отправленной Украиной дрон направил снаряд к жилому дому. Подробности сообщает РИА Новости.
Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Гладков, беспилотник сбросил взрывоопасный предмет возле дома мирных жителей в селе Новостроевка-Вторая. Взрывное устройство упало на припаркованные возле дома автомобили, два из которых оказались повреждены взрывной волной.
Глава региона подчеркнул, что среди населения пострадавших в результате атаки нет, а вот совсем без повреждений обойтись не удалось, имея в виду поврежденные автомобили.