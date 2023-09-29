В Белгородской области украинский дрон атаковал жилой дом

Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Гладков, беспилотник сбросил взрывоопасный предмет возле дома мирных жителей в селе Новостроевка-Вторая. Взрывное устройство упало на припаркованные возле дома автомобили, два из которых оказались повреждены взрывной волной.

Глава региона подчеркнул, что среди населения пострадавших в результате атаки нет, а вот совсем без повреждений обойтись не удалось, имея в виду поврежденные автомобили.