Информагентство передает, что США знают о произошедшей стрельбе и находятся в ужасе от происходящих событий. 22 марта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник», но перед мероприятием произошла трагедия. Как сообщал источник Shot, на территорию здания проникли минимум 5 человек и открыли стрельбу по людям.

Baza сообщала о прогремевших взрывах и начале пожара, который перекинулся на крышу и она начала рушиться. Со ссылкой на свой источник 112 писал, что предварительно в результате нападения погибли минимум 40 человек, а еще 130 получили ранения. ВЧК-ОГПУ пишет, что спецназ пошел на штурм «Крокус Сита Холла».