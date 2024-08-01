В рамках обмена заключенными в Анкаре двое детей отправлены в Россию

В Анкаре прошел крупный обмен заключенными, в рамках которого двое детей были переданы российской стороне.

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV. По информации телеканала, предполагается, что дети являются сыном и дочерью Артема и Анны Дульцевых, осужденных в Словении по обвинению в шпионаже. Супруги Дульцевы находятся в тюрьме в Словении и стали фигурантами одного из самых громких шпионских дел последних лет.

Телеканал NTV также уточнил, что в общем обмене приняли участие 26 заключенных. Из них 10 человек будут направлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Этот обмен является частью более широких дипломатических усилий, в которых принимали участие высшее политическое и ведомственное руководство США и других стран.

Как подчеркивают эксперты, такие обмены могут способствовать улучшению отношений между странами, однако всегда сопровождаются сложными политическими и юридическими аспектами. Кремль пока отказался комментировать подробности и результаты масштабного обмена, который произошел сегодня, 1 августа.

Ранее стало известно о том, что в США готовы пересмотреть ограничения в объемах своего ядерного оружия.