В Белоруссии хотят ввести уголовную ответственность за насилие над президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил законопроект, запрещающий насилие, клевету и оскорбление действующего или бывшего главы республики. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил Национальный интернет-портал Белоруссии.

«Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет», — говорится в официальном документе.

Президент также предложил ввести ответственность за разглашение данных о расположении или изменении места нахождения белорусской армии во время действия контртеррористической операции и чрезвычайного или военного положения. Правонарушителю будет грозить лишение свободы сроком до 6 лет.

Ранее сообщалось о том, что власти Белоруссии ввели режим КТО на границе с Украиной из-за нападения ВСУ на Курскую область.