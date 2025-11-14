В Белоруссии спустя неделю нашли тело загадочно исчезнувшего мальчика

В Белоруссии нашли тело 14-летнего Максима Зеньковича, пропавшего 8 ноября. Мальчика обнаружили в Березинском районе Минской области, передает портал tochka.by. Подростка искали почти неделю.

Ребенок около 10:00 мск уехал из деревни Карбовское на велосипеде в неизвестном направлении и не вернулся домой. Мать мальчика рассказала, что у подростка были проблемы со здоровьем — ему требовался регулярный прием лекарств.

В поисках Максима участвовали более 2 тыс. человек, включая сотрудников различных ведомств, военнослужащих, волонтеров, водолазов и авиацию МЧС.

Для прочесывания местности использовалась разнообразная техника, включая эндуро, квадроциклы, автомобили повышенной проходимости, беспилотники и даже сельскохозяйственная техника.

Во время операции милиции удалось обнаружить следы мальчика и его велосипеда. Спустя несколько часов было найдено и само тело ребенка — в нескольких километрах от места обнаружения велосипеда. Подростка увидели с вертолета МЧС.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Вероятно, ребенок мог заблудиться и замерзнуть. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России (СКР) взял на особый контроль дело о загадочной пропаже подростка в ХМАО.