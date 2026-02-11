В Бердске ночью обрушилась кровля частного дома, пострадавшего мужчину спасли

В Бердске Новосибирской области обрушилась крыша частного жилого дома, сообщил портал Altapress.ru со ссылкой на телеграм-канал «Экстренный НСК». Инцидент произошел в ночь на 11 февраля на улице Калинина.

Отмечается, что под завалами оказался хозяин дома. Спасатели оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия (ЧП), где извлекли мужчину из-под обломков и оказали ему необходимую помощь. Информация о точном характере его травм и состоянии не уточняется.

По предварительной информации, причиной обрушения стало критическое скопившееся на кровле количество снега. Снеговая нагрузка превысила допустимую для конструкции крыши, в результате чего она не выдержала и рухнула.

