В Берлине попытались заставить школьников праздновать Рамадан

В берлинском Нойкельне разгорелся скандал вокруг школы имени Карла Цукмайера, где администрация пыталась ввести обязательное участие для учеников седьмого класса в ифтаре — традиционном приеме пищи у мусульман после заката солнца во время Рамадана, сообщило издание Bild.

По информации источника, учительница уведомила родителей о том, что ученики должны явиться в школу 28 марта с 17:30 до 20:00 для участия в этом мероприятии. При этом дети должны были принести что-то с собой для общего стола.

Такая инициатива вызвала негативное реакцию у родителей, так как ранее в школе не отмечались христианские праздники, такие, например, как Рождество или Пасха. Родители выразили недовольство тем, что это требование противоречит принципу нейтральности по отношению к религии, который должен соблюдаться в государственных образовательных учреждениях.

Берлинский сенат по вопросам образования вмешался в эту ситуацию и заставил школу отменить требование о принудительном участии учеников в ифтаре. Как отмечает Bild, это произошло лишь после обращения журналистов к властям. А вот на запросы представителей СМИ администрация школы не ответила.

Ранее Bild сообщило, что немецкий Франкфурт охватил наркокризис. Отмечалось, что в городе участились случаи распространения наркотиков.