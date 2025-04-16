Издание The Mirror сообщило, что в Бирмингеме сложилась критическая ситуация: скопление огромного количества отходов приводит к болезням среди детей, представляя собой серьезную угрозу для их здоровья.

Обеспокоенные граждане английского города, столкнувшиеся с последствиями более чем месячной забастовки работников коммунальных служб, настоятельно просят местные власти немедленно разрешить возникший «мусорный коллапс».

Местные жители, пообщавшиеся с журналистами, рассказывают о случаях заболеваний у детей, спровоцированных ненадлежащими санитарными условиями, нашествии крыс «кошачьих размеров» и невыполненных обещаниях городских властей организовать уборку в выходные дни.

Переговоры между администрацией и профсоюзными организациями возобновились в связи с растущими опасениями, что акция протеста работников сферы утилизации отходов может охватить и другие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в Британии собираются бросить военных на борьбу с бастующими мусорщиками.