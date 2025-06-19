В Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками ради фото

Школьники организовали в заброшенном районе Благовещенска жуткий алтарь с мертвыми собаками ради хайпа и фотографий, пишет телеграм-канал Amur Mash.

Накануне страшную картину обнаружили в районе возле пересечения Магистральной и Новотроицкого шоссе. На стенах были изображены пентаграммы, а в круге, нарисованном мелом, лежали трупы собак.

Как пишет Mash, собак разной стадии разложения дети нашли в заброшенном помещении и недолго думая решили устроить с трупами фотосет для социальных сетей.

По словам школьников, таким образом они просто хотели «пошутить». Позже они разместили видео с извинениями и обещанием больше так не делать.

Эксперты уверены, что детям, устраивающим подобные «акции», могут грозить различные последствия, среди которых выделяются психологические расстройства. Такие действия могут вызвать стресс, страх или другие психологические проблемы у несовершеннолетних, а также повлиять на их развитие и восприятие границ допустимого.

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