В боях на Запорожском фронте погиб начштаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев

Как сообщил в соцсетях российский военкор Юрий Котенок, генерал-майор Сергей Горячев являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии. Отмечается, что он погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Времьевском выступе в Запорожской области.

«Война забирает лучших. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев», - сообщил Котенок.

По словам военкора, по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток», и на Времьевском выступе в особенности, последние несколько дней идут тяжелые бои. Обстановка оставляет желать лучшего, ВСУ идут в атаку большими силами.

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