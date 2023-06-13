В боях на Запорожском фронте погиб начштаба 35-й армии генерал-майор Сергей Горячев
Фото: [Минобороны РФ]
Как сообщил в соцсетях российский военкор Юрий Котенок, генерал-майор Сергей Горячев являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии. Отмечается, что он погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Времьевском выступе в Запорожской области.
«Война забирает лучших. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев», - сообщил Котенок.
По словам военкора, по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток», и на Времьевском выступе в особенности, последние несколько дней идут тяжелые бои. Обстановка оставляет желать лучшего, ВСУ идут в атаку большими силами.
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